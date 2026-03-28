За да направим успешна реиндустриализация, за да се справим с енергийната криза, трябва да спрем да пращаме рапъри в Европейския съюз (ЕС). Трябва да взимаме решения сами, не да чакаме Европа. Ако решим да спрем да сменяме времето - танкове няма да ни пратят. България може да бъде енергийно независима.

Това каза в ефира на БНТ банкерът Левон Хампарцумян по повод енергийната криза.

"Европа трябва да си подобри нещата по друг начин. Има достатъчно въглища и газ за да бъде България енергийно независима. Но с разни зелени политики тази индустрия беше потисната. Една реиндустриализация може да помогне.

Но няма да стане, ако пращаме в ЕС някакви рапъри, а хора, които да провокират системата. Аз съм против кретенизмите, които раждат некадърната политика в ЕС", посочи той.

"Европа потъва успешно 25 години. Ние говорим за този или онзи проток. Ние нямаме такъв стрес. Нашите политици създават изкуствени паники. Бягаме в грешната посока дълго време. Защо се деиндустриализирахме?

Спряха атомни централи. Никакви инвестиции във въглеводородите. За да наваксаме едни 10 години ще минат 15. Не си оправяме къщичката, а се занимаваме само в политика. Като развалим системата - няма как да я направим за два дни", подчерта и Красимир Дачев от Българската търговско-промишлена палата.

Влиянието на Китай в Европа

Двамата са на мнение, че влиянието на Китай в Европа ще продължава да се усилва.

"В един Китай през ум не им минава да променят системата. Ние в момента имаме неустойчива политика. Късно е да изкараме Китай от Европа", каза Хампарцумян.

"Ние нищо не произвеждаме - а те внасят евтини неща. Всичко се смалява надолу, и после се чудим защо подписваме договор с Меркосур и да внасяме месо и култури от Южна Америка. Ние нищо не произвеждаме. Закрихме колко блока в АЕЦ Козлодуй?", допълни Дачев.

"Металургия и тежка химия - на батерии от слънце и вятър няма как да правиш. Отново Китай - те развиват и едното и другото.

Ако се разходиш по жълтите павета ще ги видиш кандидатите за апетитна земя за фотоволтаици. Ти ги наричаш инвеститори във фотоволтаични паркове, а те са реално кандидати за държавна субсидия.

Идеята за ЕС е хубава, но тя трябва да се трансформира бързо. Не да чакаме всичко от тях.

Пример: ЕС толкова време не взе решение да сменя времето зимно-лятно. Ако ние сами не го вземем това решение - те танкове ли ще ни пратят. Даже пример ще дадем, ако го спрем. Да спрем да чакаме Европа да взима решения за нас и да чакаме подаяния", допълни Хампарцумян.

"Да сте видели някоя държава да е прокопсала, като им дават помощи? Ние не си ли оправим собствените неща - няма кой да ни оправи. И по 5 хиляди да дадат на човек - нищо няма да се промени, само ще се вдигне инфлацията", посочи Дачев по въпроса за помощите за високите цени на горивата.