Европейската комисия започва три нови наказателни процедури срещу България и редица други държави членки заради забавяне при въвеждането на европейски правила в различни области. Сроковете за транспониране на законодателствата вече са изтекли, като засегнатите страни разполагат с два месеца, за да предприемат необходимите мерки, преди процедурите да продължат.

Една от процедурите засяга правилата за електронните доказателства. Според Комисията България, заедно с още над 20 държави от ЕС, не е съобщила за пълното им въвеждане. Новата рамка дава възможност на националните власти да изискват електронни данни от доставчици на услуги в рамките на съюза, дори когато компаниите са базирани в друга държава. Целта е да се улесни работата на съдебните и разследващите органи и да се повиши сигурността. Държавите членки трябваше да въведат тези правила до 18 февруари 2026 г.

Втората процедура е свързана с изоставане при прилагането на правилата за европейската единна точка за достъп до корпоративна информация. Тя трябва да осигури на инвеститорите по-лесен достъп до публични данни за компаниите и да подпомогнат развитието на капиталовите пазари в ЕС. Крайният срок за въвеждането им изтече на 10 януари 2026 г.

Третата наказателна процедура обхваща промени в правилата за капиталовите изисквания, свързани с дейността на банки от трети държави в ЕС. Целта е да се уеднаквят надзорните механизми, включително по отношение на санкциите, оценките за надеждност и независимостта на регулаторите. Според Комисията тези мерки са ключови за поддържане на финансова стабилност и гарантиране, че банковата система може да функционира ефективно при различни икономически условия.