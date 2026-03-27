Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че удължава ултиматума към Иран да деблокира морския трафик в Ормузкия проток до 6 април, предадоха световните агенции.

Тръмп заяви освен това, че ще разпореди спиране на ударите до 6 април по енергийните обекти на Иран. Президентът на САЩ поясни, че под ирански енергийни обекти има предвид електрическите централи на Иран.

Той каза, че прави това по искане на иранското правителство.

Ултиматумът ще изтече в 20 ч. източноамериканско време на 6 април, каза още Тръмп.

"Дискусиите продължават и противно на онова, което казват лъжливите медии, те протичат много добре", каза още Тръмп.