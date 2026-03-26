Румънското правителство въведе днес кризисно положение на пазара на горива заради резкия скок в цените в резултат на войната в Близкия изток, съобщават местните медии.

На заседание днес правителството одобри спешно постановление, в което са изброени мерките, които ще действат до 30 юни, а при необходимост – ще бъдат удължени. Те включват налагане на таван на търговската надценка по цялата верига – от рафинерията до крайната продажба, и ограничаване на износа на дизел и суров петрол. Предвидени са и санкции в размер на до 10 процента от оборота за нарушение на правилата, информира БТА.

Правителството подготвя и втори пакет от мерки, който може да включи намаляване на акцизите.

Телевизия "Диджи 24" отбелязва, че постановлението е било прието без съгласувателно становище на Законодателния съвет.

Критики към постановлението отправиха и синдикални и професионални организации.

Нормативният акт претърпя няколко промени, след като бе представен като проект в понеделник, отбелязва телевизията. Кризисното положение е обявено до 30 юни, а не за шест месеца, както бе обявено първоначално.

Търговската надценка ще бъде ограничена по цялата верига до средното ниво за 2025 г., а не до 50 процента от тази стойност, както беше предвидено първоначално, посочва телевизията, която се е запознала с документа.

Износът на суров петрол и дизелово гориво ще бъде възможен само с разрешение на няколко държавни институции, а нарушенията на правилата ще се санкционират с глоби.

Глобата за надхвърляне на търговската надценка ще бъде между 0,5 и 1 процент от оборота, а за неразрешен износ на гориво – между 5 и 10 процента от оборота и конфискация на стоката.

Икономическите оператори ще имат задължението да изпращат на властите всеки месец подробни данни за формирането на цените и търговските надценки.

Намесата на румънската държава идва на фона на рязко поскъпване на горивата на местния пазар. Цените скочиха след началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, като днес средната цена на стандартния бензин в Румъния е 9,32 леи за литър (1,77 евро), а на стандартния дизел – 10,17 леи за литър (1,96 евро). Премиум вариантите на двата вида гориво днес са на цени от 9,99 леи за литър бензин и 10,64 леи за литър премиум дизел, сочат данни на платформа за сравнение на цените в цяла Румъния.

"Диджи 24" обобщава, че от началото на войната в Близкия изток цената на литър бензин в Румъния е скочила с над една лея (0,20 евроцента), а на дизела – с над две леи (0,40 евроцента).