Министерският съвет прие промени в механизма за координация на наблюдението и контрола, свързан с въвеждането на еврото в България. С тях се регламентира, че постоянно действащият Координационен съвет ще провежда заседания най-малко веднъж месечно, като при нужда ще може да се свикват и извънредни срещи.

Решението е част от актуализация на вече приетия механизъм от 2025 г., чрез който се следи подготовката на страната за преминаване към единната европейска валута. Графикът на заседанията ще се определя от ръководителя на координационния център.

Контролът върху процеса ще продължи до края на периода на двойно обозначаване на цените – до 8 август 2026 г. През този период институциите ще следят за спазването на изискванията при формиране на цените, изписването им едновременно в левове и евро, както и коректното им отразяване във фискалните бонове.

С промените правителството цели да засили наблюдението върху бизнеса и да гарантира прозрачност при прехода към еврото, така че да бъдат избегнати злоупотреби и неоснователно покачване на цените.