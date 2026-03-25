Европа може да се сблъска с недостиг на енергия и нормиране на горивата още следващия месец, ако не се възобнови отварянето на Ормузкия проток, заяви главният изпълнителен директор на Shell.

Шефът на най-голямата европейска петролна компания заяви, че работи с правителствата, за да им помогне да се справят с кризата с доставките на петрол и газ, която вече доведе до нормиране на енергията в азиатските страни.

Цените на петрола се понижиха до около 100 долара за барел в сряда от най-високите нива от около 114 долара в началото на седмицата, след съобщения, че Белият дом е изпратил 15-точков мирен план на иранските лидери.

Въпреки това, без връщане на доставките на суров петрол от Персийския залив до световните купувачи през решаващия Ормузки канал, Европа може да се сблъска с недостиг на изкопаеми горива в рамките на седмици, според Уаел Саван.

"Южна Азия първа понесе този удар. Това се премести в Югоизточна Азия, Североизточна Азия и след това още повече в Европа с настъпването на април", заяви шефът на Shell заяви на голяма конференция на петролната индустрия в Тексас.

Саван каза, че кризата, която вече е в четвъртата си седмица, вече е засегнала доставките на реактивно гориво – чиято цена се е удвоила от началото на конфликта – и прогнозира, че дизелът ще бъде подложен на натиск, последван от бензина, с началото на летния сезон на шофиране в САЩ и Европа.

По думите му недостигът може да започне в Европа още през април.

Строгото предупреждение повтори и това на германския министър на икономиката Катерина Райхе, която също предупреди на същата индустриална конференция, че може да възникне недостиг на енергийни доставки в края на април или май, ако конфликтът продължи.

Тя добави, че решението на Германия да се откаже от ядрената енергия е огромна грешка и че по-големият внос на газ чрез суперохладени танкери от чужбина ще бъде важна част от решението.

Надвисналата заплаха за енергийните доставки на Европа може да доведе до продължителна глобална икономическа рецесия, ако цената на петрола достигне 150 долара за барел, според шефа на американската финансова компания BlackRock. В интервю за BBC, Лари Финк, който ръководи най-големия мениджър на активи в света, заяви, че ако Иран "продължи да бъде заплаха" и цените на петрола останат високи, това ще има „дълбоки последици“ за световната икономика.

Въпреки че е твърде рано да се определи пълният мащаб и резултат от конфликта, Финк очерта два сценария: единият, при който пълното разрешаване на конфликта позволява на цените на петрола да се върнат до нивата отпреди кризата от около 70 долара за барел, и друг, при който конфликтът води до рекордно високи цени.

Възможно е да има "години на петрол над 100 долара, по-близо до 150 долара, което има дълбоки последици за икономиката" и резултат от "вероятно рязка и стръмна рецесия".