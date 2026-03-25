Още в първия ден на новото ръководство на АПА им възложих да направят анализ на финансовото състояние на агенцията. Констатациите са изключително тревожни и създават съмнения за нередности. Това каза служебният регионален министър Николай Найденов.



Още в началото са пуснати и вътрешните инспекторати да извършват проверки по обществени поръчки и договори. Нередностите са по няколко направления.



Обществената поръчка за мантинелите за 590 млн. евро за срок от 5 г. Докладът е готов и има множество нередности, меко казано и днес съм го депозирал в МР, каза още Найденов.



Второто направление са договорите за текущ ремонт и поддръжка на пътищата. Това се работи всеки ден по заявка на областните управления и гарантира пътищата да са в добро състояние, почистени, маркирани. Тук нещата също са меко казани скандални. Тези договори са започнали да се подписват в края на 2024-а и началото на 2025 г. Общата стойност са 2,262 млрд. евро за 4 години, обясни още той. До 19 февруари тази година вече са възложени 2,251 млрд. евро Това е почти 100% само за година и половина. Друг е въпросът, че основното перо отива за т.нар. превантивен ремонт. Това е една изключително порочна практика в АПИ и имам намерение да я огранича, каза още той. Задълженията към този момент на АПИ са 528 млн. евро. Отделно 168 млн. евро по съдебни спогодби и главници и лихви за 55 млн. евро. Общо в момента АПИ трябва да плати 752 млн. евро. За следващите три месеца АПИ разполага с общо 200 млн. евро бюджет. Тези факти говорят най-малкото за много лошо планиране, заявяване и харчене на пари, обясни още той. През ноември е направен оглед на всички участъци за маршрутът на "Джиро д'Италия". АПИ е направила оценка за 10 млн. и тези пари са предоставени.



В края на февруари тази сума е ескалирала до 55 млн. евро. Една от целите за сигналите ми до МВР и АДФИ е да дам сигнал до всички, че рано или късно истината ще излезе наяве. Трябва да гарантираме, че със силно ограничения ни ресурс ще можем да осигурим безопасност на пътищата и да закърпим дупки, каза още Найденов. И беше категоричен, че ще се повиши контролът. Отделяме "Пътната помощ", което е друг скандален случай, каза още той.