Министерството на външните работи (МВнР) издаде предупреждение за преустановяване на пътуванията до Република Куба, съобщиха от "Ситуационния център" към ведомството.

МВнР повиши индекса на риск за пътувания до Куба на Ниво 4: Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост). От външното ни министерство "настоятелно съветват да не се предприемат неотложни пътувания до Куба, в това число с цел туризъм".





В Куба се наблюдава задълбочаващата се кризисна ситуация в енергийната система на страната, включително липса на горива, както и затрудненията с медицинското обслужване, градския и междуградски транспорт. Търговските полети до Куба все още се изпълняват, но съществува риск от тяхното ограничаване в кратък срок поради недостиг на авиационно гориво.

Възможно е временно затваряне на хотели и затруднения в придвижването и преместването на туристи. Разписанията на авиопревозвачите се променят динамично, поради което препоръчваме на българските граждани, които вече са в Куба, да следят редовно информацията за статуса на своите полети и да поддържат връзка със своите туроператори за актуална информация, обясняват от МВнР. От ведомството призовават да се предприемат мерки за осигуряване на основни ресурси (вода, храна, медикаменти, заряд на устройства) и препоръчват да се избягват места с големи събирания на хора, както и да се спазват указанията на местните власти.

Националната електропреносна мрежа на Куба се срина отново в събота - за втори път в рамките на седмица, на фона на наложената от САЩ петролна блокада на острова, съобщи кубинската държавна електрическа компания „Юнион Електрика“ (UNE), предаде Ройтерс.

Кубинското правителство твърди, че американските санкции му пречат да поддържа остарялата електропреносна инфраструктура, но икономисти посочват като причина и липсата на държавни инвестиции в този сектор.

Вече над два месеца петролните доставки от Венецуела – основния доставчик на Хавана – са прекратени, а администрацията на американския президент Доналд Тръмп заплаши да санкционира всяка страна, изпратила петрол на Куба.