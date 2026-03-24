Председателят на Българската конфедерация по заетостта Николай Николов изрази загриженост относно влиянието на ръста на заплатите върху пазара на труда. Това може да доведе до увеличаване на данъците и осигуровките, което ще натовари частния сектор и ще засегне конкурентоспособността на страната, заяви той пред NovaNews.

Той коментира и данните на Евростат, че България е на второ място в ЕС по ръст на разходите за труд през четвъртото тримесечие за 2025 г., а темпът у нас е близо четири пъти по-висок от средния за Съюза, където разходите нарастват с 3,7%.

Николов заяви, че най-вероятно ще бъдат увеличени данъците, осигуровките и осигурителните прагове. Това ще ни направи неконкурентноспособни, допълни още експертът. По негови думи може да има отлив на инвеститори и да се стигне до ръст на безработицата.

Николов коментира още новата европейска директива, която слага край на тайната около заплатите. Според нея всеки служител ще има право да получава информация за средното възнаграждение на колегите си на същата позиция. Ако разликата в заплащането между мъже и жени надхвърля 5% без обективна причина, тя ще се счита за дискриминация и ще подлежи на обезщетение.

Eкспертът каза, че тази директива въвежда високи изисквания за това как се сравняват различните длъжности в дадена компания, каква работа се извършва от съответните служители. Също така допълни, че на този етап около 30% от работодателите предоставят прозрачна информация за възнагражденията, при публикуване на обява за работа. С влизане в сила на тази директива всички работодатели ще са длъжни да предоставят на външните си кандидати информация за съответната длъжност. Освен това директивата има и други аспекти – ще се сравняват заплатите по пол, вида на работа и ако има значителни разлики, работодателят ще трябва да аргументират това.