Европейската комисия е готова да предостави пълна подкрепа на България и Румъния за укрепване на сигурността в Черно море, включително чрез създаване на регионални механизми за ранно предупреждение и засилване на сътрудничеството в отбраната и инфраструктурата. Това стана ясно по време на Конференцията за сигурност в Черноморския регион, проведена в Кишинев, където върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас очерта основните приоритети на съюза в тази посока.

Тя подчерта, че Черноморският регион се превръща в зона на напрежение, като посочи като примери действията на Русия, включително „нахлуването в Грузия през 2008 г., анексирането на Крим през 2014 г. и пълномащабното нахлуване в Украйна“. Калас акцентира върху необходимостта от гарантиране на сигурността на милионите украинци, както и върху защитата на свободното корабоплаване, поддържането на ключови транспортни връзки и развитието на мобилност и свързаност в региона.

Специален акцент беше поставен върху идеята за създаване на център за сигурност в Черно море, който да функционира като система за ранно предупреждение. По думите ѝ подобна структура би подпомогнала и укрепването на инфраструктурата, като в нея трябва да бъдат включени освен България и Румъния, също Украйна, Турция и Молдова.

Калас обърна внимание и на рисковете от външна намеса и опити за манипулация, като подчерта, че чрез извлечените поуки страните в региона могат да станат по-устойчиви. Тя допълни, че Европейският съюз остава водещ фактор в усилията за постигане на стабилност, като заяви: „Европейският съюз е номер едно в тази подкрепа“.