Министерство на външните работи с извънреден брифинг за ситуацията със сигурността в Близкия изток. Марин Райков, заместник-министър на външните работи, изяви силно притеснение от нарастващото напрежение в региона и апелира всички българи на територията на Бахрейн, Кувейт, Катар ОАЕ, Саудитска Арабия или Иран да се приберат незабавно в България

"Извършихме една масирана евакуация от зоната на конфликта, но войната не е приключила. Ние сме в постоянен контакт с нашите партньори и съюзници. Правим постоянно анализ на терена. Тази ситуация се усложнява. Условията са на прага на драматично влошаване.

Рисковете за нашите граждани са на път да се превърнат в заплаха. Всички наши граждани, които желаят да напуснат съответните страни в региона, трябва да го направят незабавно, докато все още е отворено въздушното пространство и летищата функционират

Говорим за Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЕ, Саудитска Арабия и Иран.

Трябва да напуснат, докато все още могат. Всеки граждански търговски полет е възможност, която е нежелателно да бъде пропускана. Индексът на риск е на ниво 5. Предупреждаваме за възможност в непосредствено бъдеще да бъдат преустановени всякакви възможности за евакуация по търговски и граждански път.

Пътуванията до тези страни трябва да бъдат преустановени. Оставането е въпрос на лична отговорност", каза той.