Ако цените на горивата продължат да растат, то тогава ще почне да се покачват и цените на другите стоки и услуги. В началото ще се покачат на транспортните услуги, а после и на храните. Ако си говорим за начало при цените - всичко тръгва от енергоизточниците. Ако има компенсация или енергийна помощ за бизнеса, то това ще пресече поскъпването надолу по веригата. Това заяви служебният министър на финансите Георги Клисурски в ефира на NOVA.

Той призова гражданите да ползват повече градския транспорт за сметка на личните си автомобили.

На въпрос дали ще загубим 2 млрд. евро по Плана за възстановяване, той заяви, че остава за България 4-то и 5-то плащане за България. Ние искаме в рамките на служебния кабинет да подадем искане за 4-то плащане, става дума за 1 млрд. евро, под риск са 400 млн. евро и то заради закона за ВиК. Можем да загубим и още 400 млн. евро заради забраната за промени в БАХ. Това са 800 млн. евро, които могат да се загубят, обясни още той.

Служебното правителство се опитва да покаже кадърността на българския народ, но това зависи и от парламента и се надявам да не ни бламират, зая да получим средствата по Плана за възстановяване, каза Клисурски.

За да няма разминаваме на данните и да е ясно какви са финансите на държавата, МФ възстановява една практика - да се публикуват данните за предходния месец за дефицита или за излишъка, обясни още той и добави, че по този начин всеки гражданин ще ,може да провери какво е състоянието на държавата.

По думите му в държавната администрация важи Законът за държавния служител - няма как да има основна заплата над 4000 евро с бонуси и добавките. "Не ми е известно да има горна граница на заплатите на директорите в дружествата, каза той и добави, че това обаче трябва да се направи. Според него тя трябва да се обвързва с най-ниската заплата или да е 10:1.

"Веднъж завинаги с Бюджет 26 можем да запазим позицията си на отличник по дефицит в ЕС. Това трябва да стане не с намаление на данъците, а с свиване на разходите. Задачата на служебното правителство е да проведе честни избори", каза още той.