Все още текат проверки за високите сметки за ток. Едва 0,2% от потребителите са подали жалби. Това стана ясно от коментара пред БиТиВи на омбудсмана Велислава Делчева.

Тя предлага да се даде възможност на потребителите за разсрочено плащане на сметките. Едно от дружествата дава такава възможност, но досега никой потребител не е искал да се възползва от тази възможност. Едно от ЕРП-тата е констатирало само 38 нередности в сметките за ток, стана ясно още от коментара.

Такса сградна инсталация на парното е кръг, който никой не може да счупи, по думите на обществения защитник. Според нея този кръг ще продължи. Енергийното ведомство работи по нова формула, по думите й. Тя има няколко забележки по предлаганите промени. Ще продължава да се плаща такса сградна инсталация, подчерта Делчева.

Омбудсманът настоява за по-ясно изчисление на сметките за парно. Тя констатира, че продължава покачването на цените и държавните мерки трябва да са по-целенасочени и системни.

Относно определението за енергийна бедност, Делчева предупреди, че се залагат нови критерии, срещу които тя се обявява против, тъй като 70% от пенсионерите ще излязат от критериите за енергийна бедност.