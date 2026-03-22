Имаме непредвидима среда. Това каза пред БНТ Пламен Димитров, президент на КНСБ за ръста на цените.

20 евро помощ за най-уязвимите за горивата е някаква стъпка, според него. Между 77 и 91% са констатираните надценки на редица продукти, по думите му и посочи, че цените не се покачват плавно, а рязко. Димитров очаква КЗК да въведе дисцплиниращи мерки.

Пазарни мерки към момента няма, ядосан е синдикалистът. Трябва да има действие в момента, настоя Димитров. КЗК е ядрената бомба на пазара, изтъкна той. Ако ядрената бомба не работи, трябва да се върви към непазарни мерки през закона, както обясни президентът на КНСБ. Усещането за по-голяма инфлация не е случайно, посочи Димитров.

В България е най-високият ръст на цените на храните в ЕС за последните 4-5 години, по думите на президента на КНСБ. Дори причините за инфлацията да са външни, мерките трябва да са вътрешни. Пакетни мерки за хората искат синдикатите.

Димитър Зоров от Асоциацията на млекопреработвателите подчерта, че храните в търговията на едро не са поскъпнали. Таван на цените е пагубно, по думите му, но таван на надценката е антиинфлационна мярка. Според него и в момента липсват мерки на европейско ниво след началото на кризата в Близкия изток. Той също иска мерки от КЗК.

Зоров критикува депутатите, че не са гласували закона за таван на надценките на Министерството на земеделието. Производителите не са виновни за високите цени, а търговците на дребно, посочи той. Те притискат производителите да не вдигат цената, а това намалява качеството на продукта.

С 42% се е вдигнал вноса на мляко у нас, алармира той и предупреди, че европейската селскостопанска политика не върви добре. Нещо не работи правилно в европейската политика, опасява се Димитър Зоров.