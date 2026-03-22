“Министър Гуцанов не съжалява, но Борислав Гуцанов съжалява, че страната ни не може да излезе от тази дупка, в която се намира и говорим за дупка на бедност и конкретно за това, което не направихме за демографската криза - да поставим друго начало на борбата й с нея”, каза в интервю за БНР Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика в кабинета “Желязков”.

Той е на мнение, че политиката е дълга игра, дълга писта и това, че не е в листите на Столетница за депутат и няма да е министър, не го притеснява.

"Има живот и извън политиката – политиката е дълга писта и аз много пъти съм излизал от листи и отказвал, не един и два пъти да влизам в НС, когато съм чувствал, че противоречи на моите виждания и нищо не мога да направя. Този период бързо ще премине", обясни Гуцанов.

Неговата мечта е да види една България, в която хората живеят нормално. “Съжалявам, че не се преборихме с демографката катастрофа. Ако има нещо, което може да обедини нацията, е именно справянето с демографската криза”.

Гуцанов сподели, че е удовлетворен от приемането на предложения от него и екипа му в МТСП промени в Закона за социално подпомагане.

"Коледни и великденски надбавки заложени в закона и влиза в сила, когато се приеме бюджетът." И обясни, че до 6 месеца трябва да се направи Наредба, която правилно да таргетира получателите на тези добавки – "това ще е АСП, защото данните за хората и реалното им състояние е в АСП”, обясни екс министърът.

"Размерът на тези надбавки е през държавни бюджет, но няма да е по-нисък от последните добавки – не по нисък от предходната година, ако няма редовен бюджет, запазва се размерът от предходната година. Законът е приет освен, ако не го променят. Надявам се да не се промени тази философия, защото тя е абсолютно вярна и справедлива", аргументира се Борислав Гуцанов и припомни, че има пенсионери с ниски пенсии, но с апартаменти, които отдават под наем или имат други доходи.

За година управление на МТСП Гуцанов отчете, че са започнали ремонти на всички 81 домове са възрастни хора”, отбеляза Гуцанов.

Относно шегите в публичното пространство – "колко линии на бедност има и днес кой ще е беден" – надбавки за пенсионери за Великден, бившият социален министър е категоричен, че това е тема, с която не бива да се правят шеги.

“Много хора в България едва свързват двата края. Дали минималната пенсия или минималната работна заплата от 620 евро е достатъчно, трябва внимателно да коментираме. Мисля, че държавата е длъжник на хората, че не живеят по най-добрия начин. И през всички тези години можело ли е по-добре да се управлява държавата и да има по-достойно отношение към българските граждани, всеки да се чувства добре в държавата си. Надявам се такава България да изградим, където хората да живеят достойно. Тези хора са над милион, които едвам свързват двата края в страна, която е около 6 милиона души. Това не е нормално”, каза бившият министър.