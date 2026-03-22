България ще загуби между един и два милиарда евро по ПВУ. Такава прогноза направи бившият вицепремиер Атанас Пеканов.

Парламентът успя да приеме два законопроекта на последното си редовно заседание преди изборите, които са поставени като условие за получаване на стотици милиони евро по Плана за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. Междувременно обаче парламентарната енергийна комисия предложи забрана служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков да предприема действия по реформирането на Българския енергиен холдинг. Забраната беше приета в пленарната зала. Изваждането на държавните "Мини Марица изток" и ТЕЦ "Марица Изток" 2 от структурата на холдинга беше договорено с Европейската комисия като условие за изплащане на 437 млн. евро по ПВУ.

"Мнозинството в парламента продължава дълго време да бъде прокорупционно, а не антикорупционно и антиреформистко, а не прореформистко", заяви Пеканов по БНР.

"Срещаме трудности по ПВУ, защото Европа дава парите само срещу реформи. Реформите по отношение на антикорупцията не се случиха. Съвсем скоро ще изгубим голяма сума пари заради това. А тази седмица беше забранено да се направи една от ключовите в сектор "Енергетика" – реформирането на БЕХ. През цялата минала година имаше хвалебствия колко добре се справя правителството, че е предоговорен плана. Зелената сделка сме я предоговорили, отпаднала е и т.н. Всъщност няма нищо такова. Най-трудните реформи – като тази на БЕХ, продължават да бъдат в плана", каза той.

Атанас Пеканов обясни, че виждането на ЕК е, че всички държавни дружества трябва да бъдат отделени едно от друго, за да не може тези, които са печеливши, да наливат на губещите. По думите му обаче, в сектор "Енергетика" има някои специфични особености: "Има волатилност на цените. Изложени сме на всякакви геополитически кризи."

"Освен да намалим вредните емисии, трябва да мислим и за стратегическата автономност на Европа".

Реформата на БЕХ в тези времена наистина изглежда трудна, отбеляза Пеканов.

Според него, големият въпрос е дали могат да излязат на печалба държавните "Мини Марица изток" и ТЕЦ "Марица Изток" 2, ако бъдат изведени от системата на БЕХ. "Там трябва да запазим работните места, които можем и да започнем да изграждаме нови, които ще бъдат устойчиви за бъдещето. Това е ключов регион за страната ни", подчерта Пеканов.

Ситуацията е доста трудна и стресираща за пазарите, подчерта Пеканов.