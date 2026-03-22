Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде на Иран ултиматум от 48 часа да отвори Ормузкия проток и предупреди, че в противен случай САЩ ще унищожат иранските електроцентрали, съобщават световните агенции.

„Ако Иран не отвори изцяло, без заплахи, Ормузкия проток в рамките на 48 часа от този момент, Съединените американски щати ще ударят и унищожат електроцентралите им, започвайки с най-голямата!“, написа Тръмп в Truth Social около 20 часа източно време в САЩ (2 часа през нощта в България).

Това изявление идва ден след като президентът обяви, че САЩ обмислят постепенно приключване на операциите си в Близкия изток.

От своя страна Техеран заяви, че при удар по неговата горивна и енергийна инфраструктура ще отвърне по свързана със САЩ енергийна инфраструктура в региона, съобщават местните държавни медии.

Ормузкият проток, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол и природен газ, беше блокиран от Техеран след началото на ударите на Израел и САЩ по Иран на 28 февруари.

Затварянето на протока за почти всички кораби предизвика ръст на цените на петрола на световните пазари, а газът в Европа поскъпна с около 35%.