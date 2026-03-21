Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува онлайн тест с 32 въпроса за самообучение на над 80-те хиляди членове на секционните избирателни комисии (СИК) преди предсрочните парламентарни избори на 19 април.



Въпросникът съдържа нагледни примери за правилно и неправилно попълнени книжа, включително случаи с надраскани полета или отметки извън квадратите, за да се намалят грешките при отчитането на вота. Инициативата е резултат от договорка между служебния премиер Андрей Гюров и комисията за по-сериозна подготовка на изборната администрация. Машинното гласуване първоначално решаваше част от тези проблеми, тъй като устройствата не позволяваха подаването на недействителен глас и спестяваха време при преброяването, но впоследствие тяхната роля в изборния процес беше ограничена.

Неточностите в изборната документация са дългогодишен проблем, дължащ се на факта, че съставите на СИК се попълват от непрофесионалисти на базата на партийни квоти, при които има огромно текучество. След вота „две в едно“ през юни 2024 г. секретарят на 23-а РИК в София Полина Витанова съобщи, че няд 80 процента от предадените протоколи са съдържали грешки при сборуването на преференциите и гласовете.

Тези разминавания се отстраняват трудно впоследствие, тъй като чували с бюлетини по правило не се отварят повторно в районните избирателни комисии, а се работи единствено с вече записаните числа в секциите. Субективната преценка на недействителните гласове допълнително усложнява процеса. Подобен казус възникна по време на местния вот в Русе през 2023 г., когато бяха отчетени над 6000 недействителни бюлетини заради масово отбелязване на преференция без избрана политическа сила.

Точното отчитане на всеки глас се оказа съществено за разпределението на мандатите след парламентарните избори през октомври 2024 г. Първоначално партия „Величие“ остана под четирипроцентната бариера с разлика от едва 21 гласа. Това доведе до внасяне на искане за пълно касиране на изборите. След поредица от жалби и проверка на хиляди секции, Конституционният съд излезе с решение за частично касиране на вота, което върна формацията в 51-ото Народно събрание.

За предстоящите избори на 19 април ЦИК предвижда промяна в дизайна на секционния протокол, за да прилича повече на изборната бюлетина. Председателят на комисията Камелия Нейкова обаче уточни, че обемът на документа няма как да бъде съкратен заради строгите изисквания на Изборния кодекс.

Организацията на вота ще струва 65 млн. евро. За да мотивира допълнително изборната администрация, държавата увеличи основните възнаграждения на членовете на СИК с около 45 евро, като за предаден протокол без грешки е предвиден и финансов бонус от 15 евро. Нейкова допълни, че новите методически указания за комисиите са напълно готови и включват много повече илюстрации с практическа насоченост.