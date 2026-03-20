Централната избирателна комисия (ЦИК) възложи на печатницата на БНБ изработването на 6,6 милиона хартиени бюлетини за предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Прогнозната стойност на една хартиена бюлетина е 0,14 евро без ДДС. За сравнение, при вота през 2024 година единичната цена беше 0,26 лева. Общата сума за отпечатването и доставката на настоящите книжа възлиза на 924 000 евро без данъка.

Ще бъдат изработени 31 вида бюлетини за отделните изборни райони в страната и един вид за гласуване зад граница. Книжата разполагат със стандартни полиграфически защити, като печатницата ще въведе и една допълнителна.

Успоредно с това комисията вече поръча 19000 ролки със специализирана хартия за машинното гласуване. В миналото възникваха спорове относно качеството на материала, но от БНБ категорично отхвърлиха обвиненията и подчертаха, че спазват стриктно зададените стандарти.

Хартиените бюлетини и ролките за секциите извън страната трябва да бъдат предадени на Министерството на външните работи до 6 април. Крайният срок за доставка до областните администрации в България е 16 април.