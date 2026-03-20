Румънските военноморски сили ще проведат най-голямото си учение за 2026 г. – „Морски щит“, което ще се състои в периода от 23 март до 3 април.

В тренировките ще участват над 2500 военнослужещи от Румъния и още 12 партньорски държави, включително България, САЩ, Франция, Германия и Турция.

Маневрите ще обхванат широк спектър от оперативни сценарии, включително действия в морска, речна, лагунна, подводна, сухоземна и въздушна среда. Според Министерството на националната отбрана на Румъния, учението е съобразено с актуалните предизвикателства пред сигурността и ще включва комплексни симулации.

В рамките на „Морски щит 2026“ ще бъдат задействани 48 кораба и лодки, 64 бойни машини, 10 самолета и 10 безпилотни системи. Самите румънски военноморски сили ще участват с около 1500 военнослужещи и 33 плавателни съда, сред които фрегати, ракетоносни кораби и минни ловци, както и военноморски хеликоптери и автономни системи.

Учението се координира от Командването на военноморските сили „Вицеадмирал Йоан Джорджеску“ и има за цел да подобри съвместимостта между съюзническите сили. Акцент се поставя върху взаимодействието между различните структури – както военни, така и институции, свързани със сигурността и обществения ред.

От румънското министерство подчертават, че подобни инициативи са ключови за укрепване на сътрудничеството и поддържане на стабилността в Черноморския регион и по източния фланг на НАТО.

Провеждането на „Морски щит 2026“ идва на фона на засиленото внимание към сигурността в региона, като се очаква учението да допринесе за по-добра координация между съюзниците и готовност за реакция при различни сценарии.