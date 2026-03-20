Продължава покачването на цените на бензина и дизела в цялата страна. Само за 48 часа горивата в района на Бургас са поскъпнали с 5 евроцента, а за едно денонощие ръстът е с 2 евроцента. В русенско пък само за месец цената бележи ръст с около 0.30 евроцента повече за крайния потребител. Някои от собствениците на бензиностанции са принудени да работят без надценка.

За да облекчи потребителите, държавата обяви, че ще даде 20 евро за гориво на най-уязвимите групи. Мярката ще е в сила до 30 юни, но ще бъде въведена, когато три поредни дни средната цена на горивата достигне нива от над 1,60 евро за литър.

"Цените тази сутрин са завишени с 5 евроцента спрямо преди два дни. В момента литър А95 се предлага за 1,40 евро, дизелът за 1,55, а газът за 0,65 евроцента", казва Георги Георгиев, управител на бензиностанция в Бургас.

По думите му пазарът е изключително нестабилен.

"Спрямо борсите и това, което се вижда в момента, цената се вдига всеки ден. Няма стабилно положение. Колкото се завишава горивото, на толкова се и продава", подчерта Георгиев пред NOVA.

Постоянното поскъпване на горивата и услугите пряко се отразява на навиците на шофьорите.

"Клиентите зареждат по-малко. Според семейния бюджет се определя това колко ще заредят днес. Предимно между 20 и 50 евро зареждат клиентите", обясни Георгиев и добави, че хората, които пълнят резервоарите си догоре, "все повече намаляват".

Венцислав Пенгезов, собственик на бензиностанция в Русенско потвърди пред БНТ, че на едро цените поддържат един темп на растеж. Според него цените едва ли ще паднат в скоро време.

Той е на мнение, че мярката на кабинета е абсолютно неработеща.

"Смешна работа", каза той и сподели, че е редно да се свали ДДС-то и да се коментира с ЕК акциза.