"Ръстът в цените на нефтопродуктите остава едно от основните предизвикателства пред европейските държави. И нито една държава не може по най-добрия начин да посрещне тези предизвикателства". Това заяви министър-председателят Андрей Гюров преди заседанието на Европейския съвет в Брюксел.

По думите му нито една страна в ЕС не може да отреагира напълно ефективно на подобен натиск, но служебното правителство е насочило усилията си към подкрепа на най-уязвимите групи.

Гюров подчерта, че предприетите мерки са структурирани така, че помощта да достига бързо до засегнатите граждани.

В белгийската столица държавните и правителствените ръководители обсъждат европейската сигурност, конкурентоспособността и актуалната ситуация в Еврозоната. Премиерът заяви, че България подкрепя позициите за по-силен Европейски съюз и трябва да се движи „на пълна скорост“ в рамките на европейските политики.

По отношение на конфликта в Близкия изток Гюров отбеляза, че към момента в него не участват нито НАТО, нито ЕС.

Той подчерта необходимостта от деескалация и търсене на решения за ограничаване на военните действия, особено на фона на високите цени на енергоносителите и потенциалния миграционен натиск. Премиерът заяви, че страната ни ще подкрепи всякакви действия, насочени към успокояване на ситуацията.