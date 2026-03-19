Напрежение в парламента в последния ден на 51-вото Народно събрание и часове преди старта на предизборната кампания. Депутати от „Има такъв народ“ алармираха, че великденските и коледните добавки, които бяха предложени от тях вчера и гласувани с мнозинство от НС, трябва да се предоставят от следващия бюджет на абсолютно всички деца до 18 години в България, а не само на тези в социални институции. Тъй като, по думите им, се оказва, че има неразбрали ситуацията и е възможно да настъпи объркване и грешно тълкуване при Изпълнителната власт.

Те призоваха Министерството на труда и социалната политика да изпълни волята на законодателя и гарантираха, че всеки, който има право на помощ, ще може да я получи, като подчертаха, че мярката е целева, справедлива и съобразена с бюджета на държавата.

"Когато се приема една нормативна инициатива от народен представител, тя следва да бъде тълкувана с оглед волята на законодателя. Цветан Предов в своето изказване от трибуната на НС както на първо четене, така и на второ четене, изрази категорична позиция, че иска тази целева помощ да се отнася до абсолютно всички деца до 18-годишна възраст. Изпълнителната власт трябва да изпълни волята на законодателя и така, както е приет законът, да бъде изпълнявано от Изпълнителната власт, тя не може да го тълкува погрешно. Става дума за абсолютно всички деца до 18-годишна, а не само за определени социални групи", подчертаха депутатите от групата на Слави Трифонов в кулоарите на парламента.

Станислав Балабанов поясни, че мярката ще струва на държавата около 25 млн. евро, а на последващ въпрос откъде ще дойдат тези пари, той отговори, че е работа на служебното правителство да ги намери, защото „нали са добрите сили с добрите бюджети“.

"Служебният кабинет и министрите и въобще всички, които продължат да бъдат на власт оттук нататък, ще трябва да ги намерят тези средства, защото законът беше приет на второ четене. Няма нищо страшно и популиско в това. Това е една добра мярка и нещо хубаво, с което изпращаме 51-вия парламент", поясни още Балабанов.