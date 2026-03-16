55% от българите биха гласували на следващите избори според ново проучване на социологическата агенция Сова харис. Това са малко под 3 милиона души, сочи проучване на "Сова Харис" по поръчка на "Труд". То е направено в периода 7 – 12 март 2026 г. сред 1000 български граждани по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента.

Според анализа, ако изборите бяха днес, шест партии ще влязат в 52-рия парламент. Отново проектът на Румен Радев, "Прогресивна България", е на първо място. Той има подкрепата на 30,9% от хората. Веднага след това се нарежда коалицията ГЕРБ – СДС с 19,3 на сто от заявилите готовността си да гласуват. Третото място е за Продължаваме промяната – Демократична България – с 12,2% подкрепа. ДПС – Ново начало биха подкрепили 7,1 процента от участниците в проучването. Възраждане биха получили 6,7 на сто, а БСП – 4,4%.

МЕЧ остава под линията с 3,8%, а след формацията на Радостин Василев се нареждат коалиция "Сияние" с 2,9 на сто, "Величие" – с 2,5 и ИТН с 2,2 на сто. АПС получава малко под 2% подкрепа, а за други партии своя вот според "Сова харис" ще дадат 6,2% от заявилите готовността си да гласуват българи.

