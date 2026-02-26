От парламентарната трибуна на Народното събрание „Има такъв народ“ прочетоха декларация с обвинения към служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов и призоваха президента Илияна Йотова да поиска оставката му.

„След като разкрихме случая със Стоил Цицелков и успяхме да прекратим участието му в изпълнителната власт, е ред да изложим малко информация за друг представител в изпълнителната власт – господин Иван Христанов – министърът на народа, както сам се титулува в интернет,“ заяви заместник-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов, който прочете декларацията от трибуната.

Балабанов обвини Христанов, че още като заместник-министър в предишно правителство е имал лични интереси в производството на храни и лабораторни анализи, които обясняват усилията му да бъде преустановена дейността на конкурентна лаборатория за изследване на пестициди на границата с Турция.

„От тази негова амбиция ясно личат корпоративните семейни интереси на Христанови,“ добави депутатът.

Според Балабанов назначенията на Христанов като служебен министър също пораждат съмнения. В първите дни на служба той назначил Ангел Мавровски за изпълнителен директор на БАБХ – човек с фирми, развиващи дейности пряко свързани с ресора му.

„Особено внимание буди фактът, че докато Мавровски е заемал поста заместник-изпълнителен директор в БАБХ, фирмата му отчита най-високи обороти. След освобождаването му дейността рязко намалява,“ каза Балабанов.

Депутатът допълни, че Мавровски е имал случаи на неизпълнени договори с държавата и неправомерни отчети за ваксини и гориво: „Или да опровергае тази информация с документи, или да подава оставка заедно с Христанов незабавно.“

Балабанов критикува и други назначения в министерството: „До момента единственото, което Иван Христанов прави, е да трудоустроява хора от своята партия и свои приятели на сладки държавни длъжности. Назначаването на заместник-министър Ивана Мурджева, която ще отговаря за европейските средства, е поредното доказателство – значи Христанов си има лична негова Кобилкина, която ще отговаря за европейските средства.“