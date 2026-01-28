Парламентарната правна комисия прие на първо четене законопроекта на „Възраждане“ за промени в Изборния кодекс (ИК), с който се регламентира в страни, които не са членки на ЕС, да бъдат разкривани до 20 секции, извън дипломатическите и консулските представителства.

“За“ бяха десет депутати, шест – против, един се въздържа. Подкрепиха го от ГЕРБ-СДС, „Възраждане“ , "Има такъв народ" и "БСП-Обединена левица". Против бяха от "Алианс за права и свободи", "ДПС-Ново начало" и "Продължаваме промяната-Демократична България") . Въздържа се представителят на "Морал, единство, чест".

„Величие“ не присъстваха на заседанието.

Същият текст бе приет на 16 януари, когато комисията разгледа и гласува на второ четене общ законопроект за изменения в ИК. Той обаче не влезе за обсъждане в пленарната зала, тъй като миналата седмица именно заради него в четвъртък и петък нямаше кворум в пленарната зала.

С шест гласа „за" ( ПП-ДБ, АПС и "Възраждане") , осем – против ( ГЕРБ-СДС, ИТН, ДПС- "Ново начало") и трима „въздържал се“( двама от БСП и един от МЕЧ ) комисията отхвърли законопроекта на „Продължаваме промяната-Демократична България“ за пълно възстановяване функционалността на сегашните машини за гласуване. Т.е. да се възстанови машинният протокол, машините да не са само принтери, обясни Надежда Йорданова. Предлагаме да се отчита машинно резултатът, да се разпечатва протокол от машината, както и 100 % контролно преброяване на машинните разписки, посочи тя. Според вносителите това изключително много ще улесни работата на комисиите в края на изборния ден. Настояваме да бъде върнат машинният протокол, подчерта Йорданова.

Най-голямата опасност за демокрацията у нас е етническият и зависимият вот, затова с този законопроект искаме да се ограничи това влияние и контролираният вот, заяви Петър Петров от „Възраждане“.

Инициативата на „Възраждане“ цели да подхрани купения и контролирания вот, вместо да го ограничи, смята Хайри Садъков от „Алианс за права и свободи“ (АПС).

Няма да подкрепя законопроекта, защото разглеждането на законодателни промени в последния момент противоречи на много европейски документи, заяви Явор Хайтов от АПС. Ограничаването на възможността на българите да гласуват е непатриотично, защото самата възможността да го правят ги привързва към тяхната татковина, добави той и отбеляза, че предложението е антибългарско.

Според Конституцията гражданите на Република България, където и да се намират, имат право да гласуват и да избират държавни органи. Наше задължение е да запазим това право, а не да го ограничаваме, каза Надежда Йорданова от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ). Контролираният вот е проблем, но той се разрешава с действаща правосъдна система и действащо МВР, а не с ограничаване на гражданите, добави Йорданова.

Людмила Илиева от ПП-ДБ попита дали може да очакваме от „Възраждане“ да внесат предложение, което да редуцира и българските граждани на територията на страната да упражняват правото си на глас.

Не виждам защо трябва да наказваме българите във Великобритания, които са 8000, да си дадат гласа, каза Христо Расташки от МЕЧ. Това, което правите на всички граждани извън ЕС, е да им пречите, допълни той.