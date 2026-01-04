Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави света литургия в митрополитския катедрален храм "Св. вмчца Неделя" с благодарствен молебен по повод 148 години от Освобождението на София, предаде БТА.



В словото си той отбеляза, че българският народ е запазил православната си вяра и духовна идентичност по време на петвековното османско владичество, като мнозина са дали живота си, за да защитят вярата, семействата и достойнството си.



Патриархът изрази признателност към руската армия за Освобождението на България, като припомни саможертвата на руските, българските, румънските и други воини, участвали в Руско-турската освободителна война. Той отбеляза, че българският народ е оказвал активна подкрепа на освободителните войски, включително при преминаването на Балкана в тежки зимни условия.



Патриарх Даниил отправи молитва за прекратяване на войната между Русия и Украйна и за помирение между двата братски народа.



След това Негово светейшество се включи в шествие и поднасяне на цветя на паметниците "Български опълченец", "Цар Освободител" и паметника на ген. Гурко в столицата.



На 4 януари 1878 г. в София влизат руските войски, начело с ген. Гурко. Посрещнати са от жителите на София на пл. "Кору–чешме" (днешен площад "Света Неделя"). Учителят Михаил Буботинов ги приветства от името на софиянци със специална реч. В катедралния храм "Света Неделя" е отслужен благодарствен молебен в присъствието на генерал Йосиф Гурко и генерал-майор Отон Раух, припомнят от Регионалния исторически музей-София.