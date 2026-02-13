На 12 февруари около 14:20 ч. в Четвърто районно управление – Бургас е получено съобщение за инцидент в района на ГКПП „Дунав мост“. Служители от „Гранична полиция“ спрели за проверка лек автомобил „Опел Зафира“ с регистрация от Стара Загора, управляван от 41-годишен бургазлия. В автомобила се придвижвал и 21-годишният му син.

По време на проверката в купето, в пластмасова кутия за капсули за пране, е открита сумата от 7 000 евро в различни купюри. Мъжете заявили, че парите им били предадени около 09:30 ч. от възрастна жена в района на бл. 46 в комплекс „Меден Рудник“, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Жената е установена като 83-годишна бургазлийка и е разпитана в качеството си на пострадало лице по случай на телефонна измама.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.