На 13 февруари Православната църква почита Преп. Мартиниан. Св. Евлогий, архиеп. Александрийски. Св. Зоя и Св. Фотина.

Преп. Мартиниан се е родил в Кесария и дълги години прекарал в молитви и борба с изкушенията.

Заради човешките си слабости избягал на скала в морето в пълно уединение.

Още млада възраст, на 18 години, той си поставил за цел да се посвети изцяло на Бога и напуснал светския живот. Отишъл в пуста местност близо до града, където се подложил на строг монашески подвиг.

В продължение на 25 години Мартиниан живял в планинска пустиня в безлюден район, водейки аскетичен живот. Той практикувал постоянна молитва, дълги пости и вътрешна борба срещу изкушенията, стремейки се към пълна чистота на сърцето. Според легендата, Бог го дарил с дара да лекува болести и да прогонва демони.

Зоя опитала да го изкуши

Една от най-известните истории от живота му е за изкушението. Жена на име Зоя, чула за светостта на Мартиниан, спорила с хората, че може да го изкуши. Тя дошла при него под прикритието на жертва, но по-късно разкрила плана си.

За да избегне греха, Мартиниан, осъзнавайки слабостта си пред изкушението, влязъл бос в огъня, казвайки си, че ако не може да устои на земния огън, то още повече няма да устои на вечния. Този подвиг укрепил духа му и окончателно победил плътските желания.

Възхитена от силата на духа на Свети Мартиниан, тя се отказала от суетата на светския живот, преживяла покаяние от това преживяване и живяла строг монашески живот във Витлеем в продължение на 12 години.

По-късно в живота си, желаейки да избегне всякакви изкушения, светецът се оттеглил още по-навътре на един безлюден скалист остров насред морето. Там той живеел на открито, хранейки се само с хляб и вода, които от време на време му носел християнски моряк.

Веднъж, след морска буря, една жена била изхвърлена на острова върху останките на потънал кораб - казвала се Фотина. Мартиниан ѝ помогнал да оцелее и ѝ дал всичко, което имал, като помолил моряка да дойде за нея след известно време.

След това, за да избегне всякаква опасност за душата си, светецът скочил в морето и, както се разказва преданието, бил доведен до брега от два делфина, с чиято помощ стигнал благополучно до сушата.

Чудеса с молитва

Св. Евлогий бил благочестив и предан на вярата Христова. Живял е по времето на император Ираклий (VII век).

Името Евлоги означава "добра дума", "възхвала". То произлиза от гръцките еu, което значи "добро", и logos – "дума".

Свети Евлогий бил родом от Сирия и живял през VI-VII век. Получил добро образование в родината си, той станал монах и бил ръкоположен за свещеник в град Антиохия. Служил примерно в антиохийската църква, а по-късно заради мъдростта и добродетелите си бил избран за архиепископ на Александрия, Египет. Останал на този пост цели 28 години (579-607 г.).

Свети Евлогий живял праведно и ръководил Църквата с много разум и любов към хората. Затова по неговите молитви Бог извършил редица чудеса.

Имен ден празнуват: Евлоги, Евлогий, Евлогия, Живка, Зоя, Светлана, Фотина, Мартин, Мартиниан, Мартиниян, Марти, както други производни имена.