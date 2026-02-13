Времето в България в петък ще бъде облачно и дъждовно, съобщават от НИМХ в своята прогноза за 13 февруари.

Валежите през деня ще обхванат по-голямата част от страната.

Значителни по количество ще бъдат те на много места в южните райони. В югоизточните части от страната ще има и гръмотевична дейност.

Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток, в Дунавската равнина – от запад.

Жълт код за значителни валежи е обявен в десет области.

В повечето места минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, за София – около 2°, максималните – между 5° и 10°, за София – около 7°.

В планините ще бъде облачно. В ниските части ще вали дъжд, в местата над 1500-1600 метра надморска височина - сняг. Значителни ще са валежите в Рило-Родопската област, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.