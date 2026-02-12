Президентът Илияна Йотова благодари за консултациите, проведени с партиите. Тя направи това на брифинг в президентството след като връчи мандат за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров.

Ако Андрей Гюров върне папката с мандата изпълнена за срока от 1 седмица, който му дадох, ще издам указ за изборите на 19 февруари, каза президентът. Така те ще бъдат на 19 април, посочи президентът.

Относно връчването на мандата за съставяне на правителство именно на Андрей Гюров, тя коментира:

"Единствено той подава оставка от заемания пост на подуправител на БНБ, отпадат съмненията за конфликт на интереси."

"Държавата не може да спре, имаме ангажименти.", каза тя.

Според думите ѝ поемането на поста от Гюров ще доведе до споделена отговорност с НС за най-важните задачи в държавата от вътрешен и външен характер. Тя посочи и че по време на консултациите с парламентарно представените партии са очертани и най-належащите проблеми в държавата. Сред тях тя изброи - провеждане на честни и прозрачни избори, мерки за контрол върху цените, стабилизиране на финансите на държавата в ситуация без евров бюджет, както и разследване на случая "Петрохан".

"Аз няма да нося отговорност за този кабинет, по-скоро ще бъде негов коректив. Ще отворя вратата на президентската институция за всички сигнали за нередности. Ще дам гласност на всеки един сигнал.", заяви президентът Йотова.

Тя отчете, че промените в Конституцията са оставили без избор президентската институция, като целта е била да се орежат правомощията на президента в противоречие с основната философия на българската Конституция.

"Така всеки кандидат беше предварително избран от Народното събрание, впрочем от политическо мнозинство", добави тя.

Според Илияна Йотова вместо най-подходящия за този пост в една кризисна ситуация, днес изборът се е свел до това дали да бъде от статуквото или от опозицията.

"Що се отнася до статуквото - ще бъде от "Осанна" до "Разпни", както пише в най-мъдрата книга."

„Дълбоко съм убедена и вярвам, че няма да стигнем дотам", каза президентът Илияна Йотова в отговор на въпрос дали ще откаже да издаде указ за назначаване на служебен кабинет, ако в проектокабинета има човек, когото тя не одобрява.

"Да, такъв прецедент вече имаше. Да, в правото си е президентът да върне списъка на служебния кабинет, ако види фигура, която би работила срещу интересите на българските граждани", заяви тя.

"Аз не смятам, че господин Гюров ще има проблеми да направи политически безпристрастен кабинет. Вярвам, че е научил доста уроци от последните години", посочи Йотова и допълни:

"Няма да нося отговорност за този кабинет, ще бъда негов коректив - ако виждам, че дейността му въпреки постоянно действащото НС не работи за интересите на България, на висок глас ще кажа своите критики.

На второ място, ще отворя вратата на президентската институция за всички сигнали за нередности, както по време на подготовката на изборите, така и в деня на самите избори, както и за всичко, което се отнася до дейността на изпълнителната власт", обяви Йотова.

Относно ветото за Изборния кодекс, тя каза:

Дадохме мотивите - тези които противоречат на Конституцията. Девет години се срещахме с представители на различни общности на българи зад граница. Много от тях имат желание да се върнат, в голямата си част искат страната да се развива.

Почти всички имат роднини тук - не им е все едно какво се случва. И какво им казваме? Ще ви лишим от правото на избор.

"Няма да давам съвети на Народното събрание, но се надявам въпросът с промените в Конституцията ще бъде преразгледан", подчерта президентът.

В най-скоро време ще има нова административна структура на президентската институция. Това обяви президентът Илияна Йотова на пресконференция в президентството.

В отговор на въпрос: „Николай Копринков продължава ли да работи тук като съветник“, държавният глава отговори: „не“.

Не ми остана време да се огледам буквално, от първия ден трябваше да се започнат разговорите със служебните кандидати за министър-председател, каза още Йотова за администрацията на „Дондуков“ 2.

"Вярвам на г-н Гюров, но за доверие е рано да говорим".