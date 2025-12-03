Искам да разделя протеста на две и да поздравя първата мирна част. Протестът беше обявен срещу бюджета. От първия ден на този бюджет всички от ГЕРБ сме казали, че този бюджет е компромисен и лош, заяви в парламента Бойко Борисов.

Лидерът на ГЕРБ смята, че протестът е свършил добра работа, защото е дал възможност да се преработи бюджета.

„Всички проблемни места в бюджета бяха решени. Всички обсъждания на бюджета са публични, за да се видят от гражданите. Сега за да балансираме бюджета отново режем капиталови разходи“, каза Борисов.

Оставка на правителството няма да има.

"Ако сега падне правителството, означава, че следващите 3-4 месеца ще има хаос, цените в магазините и секторите ще отидат в небесата, така ще се компрометира еврото, че може да станем първата страна, която ще излезе от еврозоната", заплаши той.

Той коментира и вандалските сцени след протеста, като заяви, че всичко е било организирано, а полицията се е справила много добре.

