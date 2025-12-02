В навечерието на Никулден ще бъдат запалени светлините на коледната елха, разположена на пазар „Краснодар“. Това ще се случи на 5 декември, петък.

Предвиден е и кратък концерт, подготвен от НЧ „Любен Каравелов 1940“. Началният час на празника е 17.