Нови бални рокли от известната дизайнерка Мария Диомова ще бъдат предложени на символична цена на „ДрешкатаФест с кауза“. Този жест добавя още един пласт към инициативата – възможност за всяко момиче и жена да се сдобие с уникална дизайнерска рокля, като същевременно подпомага едно младо семейство в труден момент.

Събитието, което ще се проведе на 29 ноември във фоайето и двора на Културен дом НХК – Бургас, се разраства с нови вълнуващи акценти. Поради големия брой желаещи да се включат, дворът на НХК ще се превърне във вкусна съботна зона, в която посетителите ще могат да опитат домашен сладкиш, баница, лимонада и други кулинарни изкушения, предоставени от доброволци. Докато опитват домашните предложения, гостите ще имат възможност да разгледат и да изберат своите находки от щандовете на „Дрешката“.

Събитието ще се проведе от 11:00 до 19:00 ч.

Всички средства от продажбите ще бъдат насочени към лечението на Атанас Стоянов – млад баща, който се бори с онкологично заболяване. След седем години очакване Наско и съпругата му Божидара посрещат първото си дете – момиченце. Само 12 часа след като я прегръща за първи път, той започва своята химиотерапия.

Историята му докосна цялата общност, а интересът към събитието расте ежедневно.

Организаторите споделят: „Всяка рокля, всяка дреха, всяко парче сладкиш носи надежда. Движени сме от вярата, че Бургас може и умее да се обединява.“

За всички, които не могат да присъстват, но желаят да подкрепят кампанията, дарения могат да бъдат направени по следните сметки:

Сметка в лева: BG49UBBS80021091745240

Сметка в евро: BG55UBBS81551435907409

Титуляр: Божидара Панговска (съпругата на Наско)

Основание: Дарение за лечение на Наско