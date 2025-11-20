Предлагаме коледните надбавки да са 120 лева. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
Той уточни, че предложението на ГЕРБ ще бъде обсъдено с коалиционните партьори.
Автобус се запали на пътя Айтос – Бургас в района на Съдиево, съобщи NOVA. На място са изпратени екипи на РСПБЗН – Айтос, кои…
Държавата удря бизнеса с драстично по-високи такси за производители, преработватели и търговци на храни. "При нас тези такси не са еднократни. Та…
Президентът Румен Радев не трябва повторно да внася предложението за референдум за еврото, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова, предава NOVA. По думите …
През следващото денонощие ще преобладава облачно, на много места в западната част от Дунавската равнина и Горнотракийската низина и мъгливо време. На ме…
Историческата сграда на българския парламент беше осветена в синьо на 20 ноември, когато се отбелязва годишнината от приемането на Конвенцията на О…
Великобритания разшири днес санкционното изключение, позволяващо трансакции с българските операции на „Лукойл“, за да обхване още две д…
Дирекцията за национален строителен надзор (ДНСК) нареди премахване на изкуственото корито под комплекс „Негреско” в Елените. В него беше от…
Представители на "ДПС-Ново начало", водени от депутата Станислав Анастасов, надраскаха с графити фигурата "прасе-касичка", която тази сутрин от ПП поста…
Парламентът прие ударно бюджета на НЗОК за 2026 г. Предвидено е бюджетът на НЗОК да бъде увеличен и да възлезе на 5,5 милиарда евро. "Нов момент …
Депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева обяви, че 536 хиляди пенсионери ще получат коледни добавки тази година. Те ще бъдат в размер на 120 лева. На брифин…
