"Хората настояват навсякъде" - така каза президентът Румен Радев отговори на въпрос дали ще направи собствена партия. Той говори пред журналисти, след като участва във военен ритуал – панихида, с който ще бъде почетена паметта на загиналите български воини по повод Архангелова задушница.

"Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия. "Движение Трети март", "Движението за президентска република" и всякакви други производни нямат нищо общо с мен и с президентската институция", категоричен беше президентът.

"Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията", добави държавният глава.