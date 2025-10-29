Депутатът от ГЕРБ-СДС Рая Назарян е новият председател на Народното събрание.

Това стана ясно при време на заседанието на парламента, на което досегашният председател на законодателния орган Наталия Киселова се оттегли и спази ротационното споразумение между ГЕРБ-СДС, БСП-Обединена левица и "Има такъв народ".

Народните представители гласуваха за Назарян със 129 гласа "За", 77 гласа "против" и 14 гласа "въздържали се". Тя бе избрана с гласовете на ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН, ДПС-Ново начало и нечленуващите в парламентарни групи (независимите депутати - б.р.). ПП-ДБ, "Възраждане", Величие, МЕЧ и АПС гласуваха против.

Петър Петров от "Възраждане" контрира управляващите и предложи Цончо Ганев за председател на парламента. Очаквано народните представители не подкрепиха предложението на формацията на Костадин Костадинов и го отхвърлиха с 41 гласа "За", 118 гласа "против" и 62 гласа "въздържали се".

Малко преди това народните представители приеха проект на решение за определяне на процедурните правила за избиране на председател на парламента. Депутатите гласуваха със 130 гласа "За", 76 гласа "против" и 19 гласа "въздържали се".

Очаквано проектът мина с гласовете на ГЕРБ-СДС, БСП-Обединена левица и "Има такъв народ", подкрепени от ДПС-Ново начало.

Народните представители обаче отхвърлиха предложенията на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов за изменение в правилата - председателят на парламента да се избира с повече от 121 гласа. Те гласуваха със 71 гласа "За", 115 гласа против" и 22 гласа "въздържали се".

Новоизбраният председател на 51-ото Народно събрание Рая Назарян благодари за гласуването ѝ доверие.

"Приемам този избор с респект и ангажираност. Това не е пост, а задача да се организира работата на парламента, да се поддържа добрият диалог между парламентарните групи и да представлява законодателя в стриктната парламентарна работа", каза тя от трибуната на НС след избирането ѝ като парламентарен шеф.

По думите ѝ председателят на парламента не представлява себе си, а Народното събрание като институция.

"Затова дължимата грижа е отвъд личните и професионални предпочитания. Аз ще работя Народното събрание да има добре организирана работа и да бъде достойно представляван в неговата работа", обеща тя.