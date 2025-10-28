Министърът на енергетиката Жечо Станков направи изявление относно наложените от Съединените щати санкции срещу „Лукойл“ и дъщерните дружества. Той увери, че сигурността на доставките е напълно гарантирана.

„Важно е, че с постановление на Министерския съвет активите на рафинерията са определени като инфраструктура, свързана с енергийната и националната сигурност на страната“, подчерта той.

Станков посочи, че вече е задействан план за действие в три фази, свързан със сигурността на енергийните доставки. По негови думи първа и втора фаза – включват постоянен мониторинг, консултации и превантивни мерки, а трета фаза – предвижда конкретни действия при евентуално прекъсване на доставките.

„Имаме достатъчно количества, за да покрием потреблението за много месеци напред“, увери министърът.

Станков уточни, че санкциите, влизащи в сила след 21 ноември, засягат основно начина на разплащане на санкционираните лица и техните дъщерни компании.

„Още в първия ден след обявяването им с министъра на правосъдието се свързахме с колегите от OFAC, за да уточним всички детайли. За нас е важно да бъдат изпълнени целите на санкциите, без да се засягат интересите на българските граждани“, заяви Станков.

По думите му ефектът върху пазара на горива е минимален: „Има леко изменение на цените на петрола – около 2 до 4 стотинки, което не е съществено.“

Министърът допълни, че България е в постоянна координация с партньорите от Европейската комисия, САЩ и Обединеното кралство, за да се осигурят необходимите условия за нормална работа на рафинерията.

„След заявеното намерение на руската страна да реализира активите си чрез купувач, нашата цел е ясна – да защитим работните места“, заключи Станков.

Министърът на енергетиката извърши инспекция на напредъка по изграждането на лот 3 „Рупча–Ветрино“ от Вертикалния газов коридор – стратегическа инициатива с международно значение за енергийната сигурност на региона. В проверката участваха още европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен, румънският министър на енергетиката Богдан-Груя Иван, както и представители на правителствата и дипломатическите мисии на останалите държави партньори по проекта.