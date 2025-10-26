Много е важно собствеността на "Лукойл Нефтохим" да не бъде руска. Това заяви пред БНР Ивайло Мирчев, депутат от ПП-ДБ.

"Ще направим всичко възможно в рамките на закона, за да се смени собствеността на рафинерията", каза той.

Никой не е длъжен в момента да иска дерогация, за да може руснаците да продължават да правят пари, отбеляза още Мирчев.

Той оцени като положителен елемент в ситуацията с "Лукойл Нефтохим" възможността за поставяне на особен управител.

"Това е законодателство, което ние бяхме предложили. Той няма да контролира само собствеността", каза Мирчев.

Депутатът от ПП-ДБ изрази съмнение относно действителната наличност на 90-дневните запаси от горива на страната ни. Мирчев назова и името на определена компания, която според него има връзка с този въпрос и за чийто соственик депутатът твърди, че има отношения с Делян Пеевски.

Самият Мирчев е категоричен, че никога не е бил в кабинета на лидера на "ДПС-Ново начало". "Не съм му имал телефона. Може би е време да се концентрираме върху това, което се случва в държавата. А тя се управлява вече само от него“.

„Ние не сме се държали като малки деца, които казват "Не искаме да управляваме". Борисов беше този, който напусна преговорите. Напусна ги не защото не му се управлява с ДБ-ПП, а защото не може да си го позволи. А ние няма как да седнем заедно с Пеевски, каза Мирчев.

„Големият проблем е, че България вече става различна. Не е това, което трябва да бъде - една развита страна, която е член на ЕС, еврозоната и НАТО. Превръща се в завладяна държава, в която един човек решава какво ще се случва с всеки друг.

Практически няма институция в България, която да работи в момента. Президентството е обезсилено. Всичко останало – служби, МВР, включително националните телевизии, в голяма степен са под влиянието на тези хора", заяви депутатът.

Големият въпрос е дали правителството ще успее да избегне дългова спирала, коментира още Мирчев.

"България взима дълг от 70 милиона лева на ден, не разход на правителството, а дълг, който ние ще трябва да връщаме някой ден.

Нашата цел не е 3% дефицит. Ние трябва да имаме балансиран бюджет. България трябва да си върне дълговете, не може да харчим пари, които не са наши и не знаем как ще върнем, още повече, че те не се харчат за по-добра икономика и инфраструктура, а за повишаване на заплатите в МВР с 50% например.

Големият проблем на бюджета не са парите за пенсионерите, а тези пари, които са предназначени за усвояване от конкретни бизнес кръгове", каза Ивайло Мирчев.