Млади шофьори в Бургас показаха, че умеят да спазват стриктно правилата на пътя за максимална безопасност. Те взеха участие в състезанието „Най-добър млад шофьор“, което се проведе на Морска гара – Бургас. То е част от инициативата „Цени живота, шофирай разумно!“, организирана от МГЕРБ – Бургас в партньорство с професионални автомобилни състезатели. Официални гости на събитието бяха кметът Димитър Николов, народните представители от ГЕРБ Андрей Рунчев и Любен Дилов, както и общински съветници от групата на ГЕРБ в Общински съвет – Бургас.

„Нека с тази инициатива, чрез изграждане на навици, рутина и стриктно спазване на правилата, да направим утрешния ден по-сигурен и по-безопасен. Скоростта се овладява с разум и внимание зад волана“, каза кметът Николов. Председателят на комисията по транспорт в Общински съвет – Бургас, Евелина Михалева, подчерта, че младите налагат нов модел на поведение, основан на спазването на правилата и личната отговорност. „Често ги обвиняват, че именно те нарушават най-много, но вярвам, че тъкмо младите ще покажат, че безопасността е най-важната ценност. Това е и основен приоритет на Община Бургас“, допълни тя.



Председателят на МГЕРБ – Бургас, Димитър Чолаков, поздрави участниците и им пожела успех. Събитието цели да насочи вниманието на младите водачи към отговорното шофиране на фона на тревожната статистика за пътнотранспортни произшествия в България. Присъстващите имаха възможност да получат ценни съвети от опитни състезатели и да наблюдават демонстрации.

