Системата на здравеопазването в България е тежко недофинансирана. Това заяви председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов пред БТВ.

По думите му държавата трябва да даде допълнителни пари за здравеопазване. "Трябва да се повишат и здравноосигурителните вноски. Няма друга държава, която да заделя 5% от БВП за здравеопазване. Медицината се движи на много високи скорости и изисква допълнително финансиране", коментира Брънзалов.

Той даде пример, че в Германия здравноосигурителната вноска е малко над 14%, в Румъния 10%, а в България - 8%.

Брънзалов добави, че преговори за вдигане на здравноосигурителната вноска към момента не се водят. "Не може никой в момента да отговори колко да стане здравноосигурителната вноска и ако искаме безплатно здравеопазване, ще го покаже бъдещето, ако се вдига вноската за здраве", посочи председателят на БЛС.

Той изтъкна, че повече от 15 години в България не е пипана здравноосигурителната вноска.

Николай Брънзалов допълни, че БЛС не са спирали да бият аларма и се надява управляващите да ги чуят за парите за здравеопазването.

За протеста на младите лекари, д-р Брънзалов добави, че младите медици не са особено доволни от гласуваните пари за увеличението на заплатите им.