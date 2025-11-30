Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова и Катрин Тасева, водени от треньора Кристина Ташева, събраха общо 58.700 точки – 29.250 в първия ден и 29.450 във финала. Българският състав беше безапелационен и остави зад себе си тима на Мадона (неутрален статут) с 56.800 точки и финландския Минетит, който раздели третото място с Експресия (неутрален статут) с по 56.650 точки, съобщава БТА.
Отборът на Академик раздели седмата позиция с японския JWCPE AGG Team (52.850 точки). Сред зрителите в зала „СамЕлион“ бе и старши треньорът на националния ансамбъл по художествена гимнастика Весела Димитрова.
Бронз за България при девойките
Българският отбор при девойките също стигна до отличия, като спечели бронз с общ резултат 54.650 точки (27.500 и 27.150). Съставът включва Далия Иванова, Линой Георгиева, Андреа Христова, Адриана Михайлова, Дария Начева, Жаклин Найденова, Андреа Сарафова и Никол Златкова.
Шампион стана Мадона Джуниър (неутрален статут) с 56.300 точки, а втори – Минетит Джуниър от Финландия с 55.550. Академик Джуниър завърши седми с 52.750 точки.
Силно българско присъствие в отборната надпревара
В отборното класиране България се нареди втора и при жените, и при девойките, като единствено Финландия събра повече точки.
Общо 77 отбора при двете възрастови групи участваха в световното първенство в Самоков, което приключи с гала спектакъл. Следващото световно първенство ще се проведе през 2026 г. в Осака, Япония.
