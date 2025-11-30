Националният отбор на България за жени спечели световната титла по естетическа групова гимнастика на шампионата в Самоков. Това е втора световна титла за тима след успеха в Грац през 2022 г. и първа за страната в този спорт от 2003 г. насам.

Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова и Катрин Тасева, водени от треньора Кристина Ташева, събраха общо 58.700 точки – 29.250 в първия ден и 29.450 във финала. Българският състав беше безапелационен и остави зад себе си тима на Мадона (неутрален статут) с 56.800 точки и финландския Минетит, който раздели третото място с Експресия (неутрален статут) с по 56.650 точки, съобщава БТА.

Отборът на Академик раздели седмата позиция с японския JWCPE AGG Team (52.850 точки). Сред зрителите в зала „СамЕлион“ бе и старши треньорът на националния ансамбъл по художествена гимнастика Весела Димитрова.







Бронз за България при девойките



Българският отбор при девойките също стигна до отличия, като спечели бронз с общ резултат 54.650 точки (27.500 и 27.150). Съставът включва Далия Иванова, Линой Георгиева, Андреа Христова, Адриана Михайлова, Дария Начева, Жаклин Найденова, Андреа Сарафова и Никол Златкова.

Шампион стана Мадона Джуниър (неутрален статут) с 56.300 точки, а втори – Минетит Джуниър от Финландия с 55.550. Академик Джуниър завърши седми с 52.750 точки.

Силно българско присъствие в отборната надпревара



В отборното класиране България се нареди втора и при жените, и при девойките, като единствено Финландия събра повече точки.

Общо 77 отбора при двете възрастови групи участваха в световното първенство в Самоков, което приключи с гала спектакъл. Следващото световно първенство ще се проведе през 2026 г. в Осака, Япония.