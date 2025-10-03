"Борислав Сарафов е законен главен прокурор". Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, но отказа да тълкува разпорежданията на ВКС от вчера, от които става ясно, че от 21 юли Сарафов вече не е начело на държавното обвинение.

"Не коментирам съдиите и прокурорите. Те са независими. Могат да говорят, да правят каквото искат. В смисъл, не каквото искат, а неслучайно е казано – в името на закона и по тяхно вътрешно убеждение. Така са преценили, така са казали. Аз мисля, че Борислав Сарафов е законен главен прокурор, коментира лидерът на ГЕРБ.

Според Борисов с това съотношение на политическите сили в парламента трудно ще бъдат събрани необходимите гласове, за да бъде избран нов ВСС, който на свой ред да избере титулярен главен прокурор.