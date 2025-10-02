В пленарната зала депутатите ще обсъждат ключови законодателни промени в строителството, социалните услуги и националната сигурност.

Парламентът ще обсъжда пакет от законодателни инициативи, които засягат Закона за устройство на територията, Наказателния кодекс и управлението на ключови институции в сферата на националната сигурност. Промените дават нови правомощия и достъпна среда.

Сред основните предложения е включването на началника на НСО в процедурите по издаване на разрешения и становища, свързани със строителните дейности и инфраструктурните проекти. По този начин НСО ще се нареди до останалите служби за сигурност - ДАР, ДАНС и ДАТО.

Друг акцент идва от предложенията на ИТН, който целят облекчаване на условията за изграждане на достъпна среда за хора с увреждания. Ще се въведе нова категория преместваеми обекти - рампи и подемни платформи до 2.5 т., за които ще се издава разрешение и по опростена процедура, без да се изисква съгласие от Общото събрание на етажната собственост.

Промените обхващат и проектната документация за различни строежи - от енергийни съоръжения и хидротехнически обекти до приемо-предавателни станции, като целта е повече яснота и унифицирани правила.

Промените в Наказателния кодекс ще защитят и най-уязвимите. На първо четене, парламентът ще обсъди и изменения, насочени към пресичане на нерегламентирано предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги. Сред предложенията са криминализиране на услугите без лиценз или при груби нарушения, когато е застрашен животът или здравето на потребителите, както и завишаване на наказанията при злепоставяне или съзнателно неоказване на помощ, нови санкции за юридически лица, които са се облагодетелствали от незаконна дейност, както и безсрочна забрана за лицензиране на доставчици, чиито нарушения са довели до риск за живота и здравето на хората.

Днес се очаква да бъдат приети и промени в управлението на ДАНС и ДАТО с изменение в Закона за ДАНС. Основната промяна е свързана с органа, който назначава председателя на агенцията. Целта е да се гарантира институционален баланс и да се избегнат ситуации, при които ключови структури се ръководят дълго време от временно изпълняващ длъжността.

Промяна се предлага и за Държавната агенция “Технически операции” - ДАТО като се предвижда нейният председател да се избира от НС, вместо от президента.