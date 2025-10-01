Щетата, която договорът с турската държавна енергийна компания "Боташ" до момента нанася, от една страна финансово, но от друга по-голяма - е свързана и със сигурността на доставките на България и на целия регион.

Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио "Фокус" енергийният министър Жечо Станков.



"Защо? Защото тя поставя държавната компания "Булгаргаз", която е обществен доставчик - това е държавна компания, която е задължена да предостави газ и да не отказва газ на никой желаещ да му бъде доставено. Когато поставиш една такава компания в рамките на дългосрочни отношения, особено и с чужда компания, особено в отношения, в които нямат клауза за предоговаряне, нямат клауза за прекратяване, както споменахте с обща финансова тежест 6 милиарда, то това означава, че ти си предоставил за 100 години напред печалбата на това дружество на чужда държава и на чужда компания", обясни министърът.



"Не ме разбирайте погрешно, аз нямам никакъв упрек нито към турската държава, нито към колегите от "Боташ", те са си свършили работата от тяхна страна, но вие започнахте първоначално с цитат от изказването на министър-председателя Росен Желязков, което беше много акуратно, защото служебно правителство с кратък хоризонт според мен е несправедливо спрямо българските граждани да подписва дългосрочен документ, договор, споразумение или каквото и да е, с обвързващ характер за период от време от 13 години", категоричен бе Жечо Станков.



Името на президента Румен Радев не се спряга случайно като виновник за договра с "Боташ", допълни Жечо Станков.



"Името му се спряга неслучайно, защото именно във всички доклади, които получих като председател на комисията "Боташ" в Народно събрание за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с подписаното споразумение там, именно историята започва с това как президентът е стартирал разговорите с турския президент Ердоган и впоследствие се е стигнало до разговорите не само междуправителствено, но и на корпоративно ниво между дружествата", ктегоричен бе министърът.



"В тази връзка още веднъж искам да посоча, че към днешна дата 600 милиона е сумата, с която вече е задлъжнял "Булгаргаз“. Това оказва изключително лошо влияние не само върху държавното дружество "Булгаргаз“, но и върху цялата българска енергетика, която насочва усилията си за това "Булгаргаз“ да продължи да изпълнява своята функция, а то погледнато от финансово гледна точка се намира във фактическа несъстоятелност", коментира енергийният министър.



Ще фалира ли "Булгаргаз"?



"Аз, като министър на енергетиката, правя всичко възможно "Булгаргаз" като дружество да продължава да изпълнява своята функция. Дадох мандат на колегите от дружеството от "Булгаргаз" и от "Булгартрансгаз" на корпоративно ниво да водят преговори за предоговаряне на този договор във връзка с решението на Народното събрание, което ми дава на мен такъв мандат. Понеже в последните няколко месеца се водят интензивни преговори на корпоративно ниво, аз лично също на два пъти се срещах с министъра на енергетиката на Турция, изключително добър експерт, с когото имах възможност да работя и като заместник-министър, докато той беше също заместник-министър", добави министърът.



"Но тук по-важното е, че не ми харесва начина, по който преговорите зациклят, защото от турска страна това, на което държат турските колеги е - каквото и да бъде предоговорено, то общата сума, очакваната обща сума, която да получат по договора, да се запази, което е най-голямата тежест и бреме за държавната компания. Няма как тези 6 милиарда, още веднъж, в най-добрите години докато бях заместник-министър, министър Петкова беше министър, между 2015 и 2025 година, печалбата на дружеството на годишна база беше между 40 и 60 милиона. 6 милиарда са равни на 100 години печалбата на дружеството в най-добрите му години", изтъкна Жечо Станков.



"Няма как да поеме ангажименти по време на предоговарянето отново да бъдат фиксирани такъв тип ангажименти. Но в тази връзка издадох нарочна заповед и сформирах допълнителен екип в Министерството, където има хора както от Българския енергиен холдинг (БЕХ), майката, финансовият холдинг, който притежава "Булгаргаз", така и колеги от Министерството на енергетиката, като ще използваме и целия потенциал на наетите кантори от "Булгаргаз", които са по швейцарско право, които са по съответни такива арбитражни възможни дела, за да намерим най-добрия вариант и подход и разглеждане на различните възможности и алтернативи, които да предложим на турската страна, за да можем да стигнем до съгласие", категоричен бе Жечо Станков.