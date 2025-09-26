Очаква се парламентът да приеме годишния отчет на Комисията за защита от дискриминация за 2024 година, в програмата за петък е включен и парламентарен контрол. Тази седмица Народното събрание не можа да проведе заседания поради липсата на кворум, заради липса на депутати от управляващите партии, както и отказ на опозицията да се регистрира в пленарната зала.

Първа точка в дневния ред е годишният отчет на дейността на Комисията за защита от дискриминация за миналата година. В доклада се акцентира върху специалното производство, превантивна дейност и контрол по изпълнението на решенията.

През 2024 година комисията е постановила 370 решения, от които 252 са влезли в сила, а 250 не са били обжалвани. Отчетени са практики по казуси за множествена дискриминация, разглеждана от разширени заседателни състави.

Шестима министри ще се включат в парламентарния контрол. Министърът на транспорта Гроздан Караджов ще даде разяснения за продажбата на имоти на “Холдинг БДЖ” ЕАД.

Министърът на туризма Мирослав Боршош ще бъде изслушан по тема за възможностите за държавна подкрепа на спортно-туристическия потенциал в област Кюстендил.

Министърът на финансите Теменужка Петкова ще отговаря на въпрос за залавянето на наркотични вещества от митническите власти.

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов ще бъде изправен пред поредица от питания, сред които оборудване на пожарните служби с тежкотоварни автомобили и ескортиране на автомобил по автомагистрала “Тракия”.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов ще коментира сигнал за незаконно навлизане на войски на НАТО в частни имоти на български граждани.

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов ще бъде най-натоварен с въпроси за инфраструктурата в България - от изграждането на мостове в Пловдивско и Пазарджишко, до проблема с липсата на инвалидни паркоместа в Созопол.