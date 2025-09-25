Секторните анализи, които Комисията за защита на конкуренцията стартира – на пазарите на храните от първа необходимост и на лекарствата, ще покажат изкривяванията на пазара. Те се дължат на структурни проблеми като липсата на кооперативи и на производство в страната, а не на процеса на въвеждане на еврото. Това заяви председателят на Комисията за защита на конкуренцията доц. Росен Карадимов в предаването "Лице в лице" по bTV.



Карадимов подчерта, че данните до момента от секторния анализ на пазара на храни за юни, юли и август показват, че основни хранителни продукти не са поскъпнали в големите търговски вериги за тези месеци.



"Проблемът е, че в тези цени обаче има между 50 и 100% надценка от борсовата цена. В Европа тази средна стойност е между 30 и 35%", обясни председателят на КЗК. "Към секторния анализ на храните са присъединени и данните на КНСБ от наблюдението на цените", посочи още Карадимов.



Той подчерта, че Комисията няма пряко отношение към нивото на цените, но е единственият регулаторен орган, който има правомощия да изследва цялата верига на доставки – от производителя до търговеца, да установи къде са слабостите на пазара и да направи препоръки за нормативни промени. КЗК ще стартира секторни анализи на пазара на телекомите и финансовия сектор.



По отношение на предложените промени в Закона за защита на конкуренцията, Карадимов обясни, че България е поела ангажимент да приеме препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за изменение на нормативната уредба в областта на конкуренцията.



Председателят на КЗК подчерта, че предлаганите изменения отразяват изцяло препоръките на ОИСР. По думите му, промените ще уплътнят дейността на КЗК и ще подобрят ефективността на работата й.