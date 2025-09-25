Компанията "Мета" има интерес да инвестира в България заради регионалните възможности и човешкия потенциал, който страната ни предлага, каза премиерът в Ню Йорк, след като се срещна с представители на Мета.

"Вчера, след срещата с "Дженеръл електрик", на която говорихме за малките модулни реактори, въпросът за енергийното обезпечаване на бъдещите технологични възможности пред страната за изграждане на специална инфраструктура, развитие на потенциал за изграждането на гигафабрики за изкуствен интелект и, разбира се, привличането на стратегически партньор като "Мета" е изключително важно", каза той.

Според него потенциалът на България е главно в енергийните възможности.

"Мета" ни запознаха с техните инвестиционни намерения в Европа, тази и следващата година се концентрират в други държави, но след 2028 г. много сериозен интерес имат именно заради регионалните възможности, които България предлага с тези елементи и потенциала, който имаме. За нас е важно да комбинираме интереса на американския бизнес, на производителите на оборудване и на крайните ползватели", каза Желязков.