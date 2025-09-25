ПП биха подкрепили „Възраждане“ за сваляне на Наталия Киселова. Това обяви Асен Василев пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че „Възраждане“ започва да събира подписи за сваляне на Наталия Киселова от председателския пост на Народното събрание (НС) за системно неизпълнение на задълженията по правилника на парламента, обяви пред медиите Петър Петров. Консултациите ще са извън управляващите политически формации – ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ плюс подкрепящата ги „ДПС-Ново начало“. Необходимите по правилник подписи са 80, с които да бъде внесено искане за сваляне от поста на председателя на парламента, каза Петров.

"Ние свалихме доверието от г-жа Киселова още в момента, в който се присъедини към ДПС-Ново начало, въпреки че тя беше подписала кордона. Ние бихме подкрепили всички усилия за нейното сваляне", каза той.

Парламент без кворум

"Това започва да прилича на правителството "Орешарски". Там се криеха по задните входове, не могат да си осигурят кворум и търсят "златен пръст", ние такъв няма да бъдем на това правителство, защото то е изключително вредно", каза Асен Василев.

ПВУ

"От една година предупреждавам, че има проблем с изпълнението на мерките по плана. Миналата година юли месец казах, че 10 млрд. за българските граждани са поставени на карта, защото не се приема законодателството. От Европа ясно казват - това, което предлагате за Антикорупционната комисия нито е политически независимо, което е изискване в плана, това което правите е да имате политически затворници и това е недопустимо в Европа. Тези, които осуетяват парите за гражданите са Борисов и Пеевски - затова, че държат Благо Коцев и вече втора година не дават да се избере политически независима Антикорупционна комисия", заяви Василев.