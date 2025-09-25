За голям гаф с ремонта на АМ "Тракия" сигнализираха за "БургасИНФО" шофьори. Вместо да има една отсечка на платното Пазарджик - Бургас, няма нито една. Опитващите да се качат на магистралата от Пазарджик, биват връщани от полиция обратно в града и препращани към обиколен път за Пловдив, като оттам вече могат да се качат на магистралата.

Това удължава пътуването ни с цял час, оплака се Петър Иванов, който спешно пътува за Бургас.

Къде е АПИ и защо излъгаха, че има осигурено платно за шофьорите? Или то е само за тези, които пътуват от София, пита Иванов.

Междувременно отсечката Пазарджик - Пловдив е задръстена от лутащи се коли.